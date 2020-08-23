تفقّد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أعمال تنفيذ المشاريع السكنية ضمن برنامج “سكني” بمنطقة عسير، وقام بتسليم عدد من الأسر المستفيدة وحداتها السكنية ضمن المرحلة الأولى بمشروع واحة الخميس الواقع بمحافظة خميس مشيط.
وزار الحقيل خلال جولته أيضا مشروع إسكان “تلال أبها” الواقع شمال مدينة أبها ويوفّر 1243 فيلا وتاون هاوس بأسعار تبدأ من 577 ألف ريال، وكذلك مشروع “تلال الخميس” في ضاحية السديم بمحافظة خميس مشيط ويوفّر 816 شقة بأسعار تبدأ من 357 ألف ريال.
وشدد الحقيل على ضرورة إنجاز المشاريع السكنية بالمنطقة وفقا للجدول الزمني المحدد، تمهيدا لتسليمها للمستفيدين، مؤكدا حرص الوزارة على استمرارية توفير الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبّي رغبات مختلف فئات المجتمع.
وأشاد بسير العمل في المشاريع السكنية بمنطقة عسير والبلغة حتى الآن 4 مشاريع توفّر أكثر من 4400 وحدة سكنية متنوعة التصاميم والنماذج.
وفق “أخبار 24”.