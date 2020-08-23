“تعليم مكة” تبدأ توزيع الكتب الدراسية على 400 ألف طالب وطالبة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بدء تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في 1538 مدرسة لنحو 400 ألف طالب وطالبة يدرسون بها، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442هـ.
وأشارت إلى أنها بدأت هذا الأسبوع في توزيع الكتب بجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.
وأكدت أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس سيتواجدون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب، مشيرة إلى أن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها وإرسالها على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب. وفق “أخبار 24”.