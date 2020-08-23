“الصحة”: الإجراءات الوقائية المتخذة من “كورونا” ساهمت في الوقاية من فيروس “ميرس”

شدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، على ضرورة أن يحرص الجميع على استقاء المعلومات الطبية من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على تجارب الأشخاص.
وناشد المتحدث خلال المؤتمر الصحفي الدوري اليوم (الأحد) كل من مر بتجربة الإصابة بفيروس “كورونا” بعدم إعطاء أي وصفات لمن لديه شك في الإصابة، بل يجب أن يوجه له النصح باللجوء للقنوات الرسمية.
ورد المتحدث الرسمي على تساؤل حول انتشار أنواع أخرى من كورونا كمتلازمة الشرق الأوسط، أو “ميرس” بالتزامن مع كورونا المستجد، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها ساهمت في الوقاية من فيروس “ميرس” ولم يتم رصد أي حالات خلال الفترة الماضية. وفق “أخبار 24”.
وأكد العبد العالي أن الإجراءات المتخذة ساهمت بالعودة للكثير من مناشط الحياة، وأن البروتوكلات المستخدمة أسهمت في عودة المجتمع بأمان.