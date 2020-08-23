لاستقطاب المتطوعين.. وزير “الشؤون البلدية” يصدر قراراً بإنشاء “إدارة المشاركة المجتمعية”

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الأستاذ ماجد الحقيل، اليوم (الأحد)، قراراً بإنشاء إدارة بمسمى “إدارة المشاركة المجتمعية”، وتكليف فهد بن مبارك القثامي بالإشراف عليها.
وأبانت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي.
وتضمن القرار نقل مهام “إدارة التطوع البلدي” من وكالة الوزارة للشؤون البلدية وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في مختلف الإدارات بديوان الوزارة إلى الإدارة الجديدة. وفق “أخبار 24”.
وتُعنى الإدارة الجديدة بالتنسيق مع نظيراتها في القطاعات الأخرى في مجال المشاركة المجتمعية، والانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية، وتنظيم المشاركة البلدية في الاحتفالية السنوية باليوم العالمي للتطوع والأيام العالمية الخاصة ذات العلاقة بالعمل البلدي.