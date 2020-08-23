أمير منطقة حائل يدشن الصالون الإعلامي لفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة

يدشن “عن بعد” صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الصالون الإعلامي لهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل بحضور عدد من رجال الأعمال وشخصيات عامة وإعلاميي حائل، وذلك مساء يوم غد الإثنين الموافق ٥ / ١ / ١٤٤٢ هـ بعد صلاة المغرب في منتجع السمراء ” حدائق فيينا “؛ مع التأكيد على اخذ كافة الاحتياطات والاحترازات والإجراءات الوقائية والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من عدوى فايروس كورونا .
وبهذه المناسبة قدم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل الأستاذ عبداللطيف المساوي بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على اهتمامهم ودعمهم الدائم وتشجيعهم المباشر لفرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل .
كما عبر الأستاذ “المساوي”، عن تقديره لجهود هيئة الصحفيين السعوديين، معربا عن شكره الخالص لرئس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك والأعضاء جميعا على الدعم والمساندة التي يلقاها الفرع بحائل متمنيا لهم النجاح الدائم، واثنى على جهود زملاءه في الفرع ، والإعلاميين عموماً في حائل على تفاعلهم ومشاركاتهم أنشطة وفعاليات الفرع ، حضوراً، ونقداً.
ونوه “المساوي” إلى أهمية الصالون الإعلامي لهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل كأحد المبادرات التي تقوم بها الهيئة لخدمة المنطقة معبراً عن سعادته بتدشين سمو أمير منطقة حائل للصالون.
ورحب مدير الفرع بإعلاميي المنطقة، والضيوف لحضورهم حفل التدشين، متمنياً للجميع السلامة والعافية.