نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > أمير منطقة حائل يدشن الصالون الإعلامي لفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة
23/08/2020   6:58 م

أمير منطقة حائل يدشن الصالون الإعلامي لفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة

+ = -
573

يدشن “عن بعد” صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الصالون الإعلامي لهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل بحضور عدد من رجال الأعمال وشخصيات عامة وإعلاميي حائل، وذلك مساء يوم غد الإثنين الموافق ٥ / ١ / ١٤٤٢ هـ بعد صلاة المغرب في منتجع السمراء ” حدائق فيينا “؛ مع التأكيد على اخذ كافة الاحتياطات والاحترازات والإجراءات الوقائية والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من عدوى فايروس كورونا .

وبهذه المناسبة قدم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل الأستاذ عبداللطيف المساوي بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على اهتمامهم ودعمهم الدائم وتشجيعهم المباشر لفرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل .

كما عبر الأستاذ “المساوي”، عن تقديره لجهود هيئة الصحفيين السعوديين، معربا عن شكره الخالص لرئس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك والأعضاء جميعا على الدعم والمساندة التي يلقاها الفرع بحائل متمنيا لهم النجاح الدائم، واثنى على جهود زملاءه في الفرع ، والإعلاميين عموماً في حائل على تفاعلهم ومشاركاتهم أنشطة وفعاليات الفرع ، حضوراً، ونقداً.

ونوه “المساوي” إلى أهمية الصالون الإعلامي لهيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل كأحد المبادرات التي تقوم بها الهيئة لخدمة المنطقة معبراً عن سعادته بتدشين سمو أمير منطقة حائل للصالون.

ورحب مدير الفرع بإعلاميي المنطقة، والضيوف لحضورهم حفل التدشين، متمنياً للجميع السلامة والعافية.

أمير منطقة حائل يدشن الصالون الإعلامي لفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108223.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.