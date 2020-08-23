يوفر آلية أسرع لاتخاذ القرارات.. أرامكو تُعلن عن إنشاء تنظيم إداري جديد

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم (الأحد) عن إنشاء تنظيم إداري جديد ومتكامل للتطوير المؤسسي يوفر آليةً أسرع لمساندة اتخاذ قرارات فعالة، وذلك بهدف تعزيز مرونتها وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق.
وأوضحت أن النائب الأعلى للرئيس عبد العزيز القديمي سيتولى مسؤولية إدارة التنظيم الجديد للتطوير المؤسسي، الذي يرتبط إداريًا وبشكلٍ مباشر برئيس الشركة، ابتداءً من 13 سبتمبر 2020م.
من جانبه، أكد رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن الشركة تعمل على زيادة جاهزيتنا للمستقبل للتكيّف مع المشهد العالمي سريع التطور. وفق “أخبار 24”.
وبين أن التنظيم الإداري الجديد سيعزز تركيز الشركة على تطوير فرص النمو والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أصولها، من أجل الوصول بمحفظة الأعمال إلى المستوى الأمثل، وبما يزيد القيمة للمساهمين.