وزير الطاقة: مساحة نيوم تفوق دولاً ومشروعات الطاقة هناك ستكون الأقل تكلفة عالمياً

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مساحة مشروع نيوم تفوق بعض الدول متوسطة الحجم، مشددًا على أهمية المشروع الضخم للمملكة، والذي يعد من أهم توجهات رؤية المملكة 2030.
وأكد خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة الطاقة وشركة نيوم، أهمية العمل الجاد في المشروع، مشيرًا إلى أن نيوم والمشاريع الموازية له ستوفر الكثير من فرص العمل بقطاعات مختلفة في السعودية.
وشدد وزير الطاقة بحسب “العربية” على أهمية التعامل بجدية مع مستهدفات نيوم، موضحًا أن اهتمام قيادة المملكة بإنجاز المشروع يبعث الأمل في نفوس المواطنين بشأن منجزات هذا المشروع.
وأبان أن نيوم تستهدف إنتاج 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يعادل ربع استهلاك الكهرباء في المملكة خلال أوقات الذروة، متوقعًا أن تكون مشروعات الطاقة المتجددة في نيوم هي الأقل تكلفة عالميًا، بما يتوفر من موقع جغرافي مميز لنيوم، وهو ما يساعد المشروع على تقليل كلفة الهيدروجين والكهرباء.