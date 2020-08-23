“الموارد البشرية”: الشاب الحاصل على الماجستير ويبيع الشاي حصل على 5 وظائف لم يستمر فيها

أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية بياناً رد فيه على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه شاب حاصل على ماجستير من جامعة أمريكية ويمتهن بيع شاي الجمر بسبب عدم تمكنه من الحصول على وظيفية.
وقال الصندوق إنه تم التواصل مع الشاب لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفية مناسبة له، واتضح وفقا للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل “طاقات” التابعة للصندوق أن الشاب سبق وأن عمل في 5 فرص وظيفية.
وأضاف أن الوظائف التي عمل بها تنوعت بين عدة قطاعات منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8 آلاف ريال إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منهما. وفق “أخبار 24”.