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أخبار المناطق > ضبط شقتين سكنيتين يديرهما وافد اتخذ إحداهما مقراً لعيادة طبية والأخرى عُثر بها على 26 جواز سفر أجنبياً
23/08/2020   10:17 م

ضبط شقتين سكنيتين يديرهما وافد اتخذ إحداهما مقراً لعيادة طبية والأخرى عُثر بها على 26 جواز سفر أجنبياً

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ضبطت شرطة الرياض شقتين سكنيتين يديرهما وافد يمني ثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الشقتين في حيي الوزارات والناصرية وسط مدينة الرياض وثبت تورط المتهم – في العقد السادس من العمر-، باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود معظمهم من الجالية الإثيوبية.

وأضاف أن الشقة الأخرى عُثر فيها على أكثر 30 ألف عبوة لأدوية ومستلزمات طبية، تحصّل عليها بطرق غير نظامية من إحدى شركات الأدوية الطبية، وعثر بداخلها على مبلغٍ مالي جاوز 800 ألف ريال و(26) جواز سفر أجنبياً، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

ضبط شقتين سكنيتين يديرهما وافد اتخذ إحداهما مقراً لعيادة طبية والأخرى عُثر بها على 26 جواز سفر أجنبياً

أخبار المناطق
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