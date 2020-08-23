ما هي المسميات الوظيفية التي يشملها قرار توطين المهن الهندسية؟ “الموارد البشرية” تُجيب

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون التوطين، المهندس غازي الشهراني، اليوم الأحد، المسميات الوظيفية التي سيشملها قرار توطين المهن الهندسية ووضع حد أدنى لأجورها.
وأوضح خلال حديثه لقناة السعودية، أن المسميات الوظيفية المستهدفة بالقرار تشمل المهندس الكهربائي والمهندس الزراعي والمهندس المدني والمهندس الجيولوجي والمهندس الكيميائي مهندس الطيران ومهندس نفط ومهندس مناجم ومهندس طائرات عسكرية وغيرها من التخصصات أخرى.
وأشار إلى أن الدليل الإجرائي الخاص بالقرار، والذي تم وضعه على الموقع الإلكتروني للوزارة، يذكر تفصيلًا كافة التخصصات والمسميات الوظيفية التي يشملها القرار.وفق “أخبار 24”.
وقال إن المهندسين السعوديين الباحثين عن فرص عمل بلغ عددهم 5500، حسب آخر تحديث للبيانات الشهر الماضي، مؤكدًا أن قرار التوطين يستهدف 7 آلاف فرصة وظيفية، وهو ما يفوق أعداد المهندسين السعوديين الباحثين عن عمل.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، قرارًا بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، مشترطة ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 7 آلاف ريال لاحتساب المهندس السعودي في نسبة التوطين.
#أخبار_السعودية | #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية : توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 20%.
عبر الهاتف م. غازي الشهراني – وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين للحديث عن توطين المهن الهندسية. pic.twitter.com/5InxTD870I
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 23, 2020