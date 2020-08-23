عمره 200 عام.. رجل أعمال يتعدى على أرض مسجد تاريخي لبناء مشروع تجاري (فيديو)

أنقذ مواطن مسجداً تراثياً عمره أكثر من 200 عام بعد تعدي رجل أعمال على أرض تقع في محيطه وبدأ بأعمال حفر ضخمة لبناء مشروع تجاري شكلت تهديدا للمسجد.
وكشف المواطن في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الأحد) أنا تفاجأت بوجود معدات ثقيلة تقوم بأعمال الحفر في محيط مسجد السهوم ورمي الأتربة حول المسجد الواقع في حي منفوحة جنوب الرياض.
وأضاف أن رجل الأعمال حفر أكثر من 7 آبار ارتوازية لسحب المياه وتعبئتها في خزان تجاري، مبيناً أن وثق أعمال الحفر وقدم شكوى إلى هيئة التراث والتي تدخلت وأوقفت الأعمال الإنشائية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المسجد مبني من الطين والحجر ويقوم على أعمدة من الحجر الطبيعي، ويتكون من خَلوة ومصابيح وساحة.
#فيديو | مواطن يحمي مكانا تراثيا بعد بلاغه عن تعديات على مسجد السهوم التاريخي في الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/OXvcPD9W7C
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 23, 2020