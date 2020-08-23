استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام اليوم (الأحد)، شحنة ذات حمولة ضخمة لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح التابع لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وأوضح الميناء أن الشحنة تضم القطع الرئيسية المكونة للبرج الحامل للتوربين ووصلت من الصين بواسطة الخط الملاحي الصيني “كوسكو”.
وبين أن استقباله لهذا النوع من البضائع، يؤكد على قدرته وكفاءته التشغيلية واللوجستية ومستوى جاهزيته وطاقته الاستيعابية لاستقبال ومناولة مختلف أنواع البضائع على مدار الساعة وفي جميع الظروف والتحديات.
يُذكر أن محطة الرياح ستولد طاقة لتزويد 70 ألف منزل بالطاقة الكهربائية.
وفق “أخبار 24”.