بالفيديو.. بائع الشاي الحاصل على الماجستير يرد على بيان “هدف” ويوضح تفاصيل الوظائف الخمسة التي لم يستمر فيها

رد بائع الشاي الحاصل على الماجستير الشاب عبداللطيف جرفان، على بيان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والذي كشف أن الشاب سبق له العمل في 5 فرص وظيفية ولم يستمر فيها.
وقال جرفان خلال مقطع فيديو نشره الناشط في مواقع التواصل إبراهيم العسيري، إن الوظائف التي تمت الإشارة لها في البيان كانت قبل الحصول على الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية.
وأوضح أن الوظيفة الأولى كانت في شركة هرفي أثناء الدراسة وعمل بها لكي يتمكن من دفع مصاريف الدراسة في كلية الأمير سلطان، والثانية كانت في شركة تأمين لمدة 3 أشهر بعد الحصول على البكالوريوس، وبعد الابتعاث واجه مشكلة في الحصول على قبول في نفس المدينة هو وزوجته، فعاد للسعودية وحصل على وظيفة في مصرف الراجحي.
وأبان أن أضطر لترك العمل في مصرف الراجحي بعدما حصل على فرصة ابتعاث هو وزوجته في نفس الجامعة، وبعد عودته من الابتعاث وحصوله على الماجستير، حصل على وظيفة أخرى في فندق مقابل 3 آلاف ريال، وبعد ذلك حدثت مشكلة كورونا والتي بسببها استغنت عن الشركة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الوظيفة الأخيرة كانت فرصة عمل كمندوب مشتريات لأحد المطاعم، إلا أن خوفه من نقل عدوى كورونا لأهل بيته منعه من الاستمرار في العمل بسبب تعامله مع الكثير من العاملين.
وكان الشاب عبداللطيف قد ظهر في فيديو وهو يبيع الشاي على طريق أبها – الخميس مرتديًا زي التخرج من الجامعة الأمريكية، وذلك قبل أن يصدر صندوق تنمية الموارد البشرية بيانًا توضيحيًا بشأن حالة الشاب، كاشفًا عن حصوله على 5 فرص وظيفية في السابق.
لذلك جرى التنوية 🚨:
و ختاماً شكراً صندوق الموارد البشرية 🙏🏻.
— إبراهيم العسيري (@alaseri100) August 23, 2020