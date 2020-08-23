ملاك المدارس الأهلية في الشرقية يخفضون الرسوم 50% ويقدمون فرصاً مجانية

أكد مدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أن الكثير من ملاك المدارس الأهلية في المنطقة تقدموا بمبادرة لتخفيض الرسوم الدراسية بين 10 % – 50%، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بهم.
وأوضح أن من بين مبادرات الملاك لتخفيف تأثير كورونا على أولياء الأمور تقديم فترة تعليمية مجانية بواسطة التعليم عن بُعد وفرص تعليمية مجانية لبعض المراحل الدراسية.
وأشار إلى أن اللقاء ركز على أهمية الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد من خلال الاستفادة من الإمكانيات التقنية المتاحة، داعياً الجميع إلى المساهمة والعمل على تظافر الجهود لتقديم الخدمة التعليمية الراقية لطلاب وطالبات المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن كثيراً من أولياء الأمور طالبوا بتخفيض رسوم المدارس الأهلية بعد اعتماد استئناف العام الدراسي عن بُعد.