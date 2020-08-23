نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > ملاك المدارس الأهلية في الشرقية يخفضون الرسوم 50% ويقدمون فرصاً مجانية
23/08/2020   10:28 م

ملاك المدارس الأهلية في الشرقية يخفضون الرسوم 50% ويقدمون فرصاً مجانية

+ = -
885

أكد مدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أن الكثير من ملاك المدارس الأهلية في المنطقة تقدموا بمبادرة لتخفيض الرسوم الدراسية بين 10 % – 50%، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بهم.

وأوضح أن من بين مبادرات الملاك لتخفيف تأثير كورونا على أولياء الأمور تقديم فترة تعليمية مجانية بواسطة التعليم عن بُعد وفرص تعليمية مجانية لبعض المراحل الدراسية.

وأشار إلى أن اللقاء ركز على أهمية الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد من خلال الاستفادة من الإمكانيات التقنية المتاحة، داعياً الجميع إلى المساهمة والعمل على تظافر الجهود لتقديم الخدمة التعليمية الراقية لطلاب وطالبات المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن كثيراً من أولياء الأمور طالبوا بتخفيض رسوم المدارس الأهلية بعد اعتماد استئناف العام الدراسي عن بُعد.

ملاك المدارس الأهلية في الشرقية يخفضون الرسوم 50% ويقدمون فرصاً مجانية

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108259.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.