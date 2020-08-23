بالفيديو.. “التعليم” تُوضح بإيجازٍ دور المعلم في منصة مدرستي

أكدت وزارة التعليم أن دور المعلم في منصة “مدرستي” يتمثل في صناعة بيئة محفزة للتعليم وتعزيز مستوى الإنجاز والدافعية للطالب والاطلاع على محتوى المنصة وأدواتها.
وأوضحت أنه قبل بدء التعليم الإلكتروني يختار الجدول الدراسي والحصص التي يرغب في تحضيرها، البدائل المتاحة للعملية التعليمية، ويحدد مسارات الدروس وإضافة المحتوى الإثرائي التعليمي.
وأضافت أنه بعد بدء التعليم الإلكتروني يحدد الواجبات والاختبارات ويفعل الأنشطة التعليمية يقيم الطلاب ورقياً وإلكترونياً.
#فيديو |
دور المعلم في #منصة_مدرستي صناعة بيئة محفزة للتعليم، وتعزيز مستوى الإنجاز والدافعية لدى الطلاب. pic.twitter.com/jYSUYQfdDe
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) August 23, 2020
وفق “أخبار 24”.