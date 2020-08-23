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أخبار محلية > بالفيديو.. “التعليم” تُوضح بإيجازٍ دور المعلم في منصة مدرستي
23/08/2020   10:30 م

بالفيديو.. “التعليم” تُوضح بإيجازٍ دور المعلم في منصة مدرستي

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أكدت وزارة التعليم أن دور المعلم في منصة “مدرستي” يتمثل في صناعة بيئة محفزة للتعليم وتعزيز مستوى الإنجاز والدافعية للطالب والاطلاع على محتوى المنصة وأدواتها.

وأوضحت أنه قبل بدء التعليم الإلكتروني يختار الجدول الدراسي والحصص التي يرغب في تحضيرها، البدائل المتاحة للعملية التعليمية، ويحدد مسارات الدروس وإضافة المحتوى الإثرائي التعليمي.

وأضافت أنه بعد بدء التعليم الإلكتروني يحدد الواجبات والاختبارات ويفعل الأنشطة التعليمية يقيم الطلاب ورقياً وإلكترونياً.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “التعليم” تُوضح بإيجازٍ دور المعلم في منصة مدرستي

أخبار محلية
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