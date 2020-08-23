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أخبار محلية > “التعليم” تُوضح أسباب تخصيص الساعة الثالثة عصرًا لبداية اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية عبر منصة “مدرستي”
23/08/2020   10:31 م

“التعليم” تُوضح أسباب تخصيص الساعة الثالثة عصرًا لبداية اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية عبر منصة “مدرستي”

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كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، بعض العوامل التي ساهمت في صياغة الجداول الزمنية لعملية التعليم عن بُعد للمراحل التعليمية المختلفة في العام الدراسي الجديد.

وأوضح خلال حديثه لقناة السعودية أن تخصيص الساعة الثالثة مساءً لبداية اليوم الدراسي عبر منصة “مدرستي” للمرحلة الابتدائية، جاء مراعاةً لضرورة تواجد أولياء الأمور خلال تعامل الطفل مع الحاسب الآلي.

وأشار المقبل إلى أن تواجد ولي الأمر أثناء اليوم الدراسي للطفل عبر المنصة الإلكترونية من شأنه أن يساعد الطفل على أداء التكليفات والتغلب على أي تحديات تقنية قد تواجه الطفل. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه تم تخصيص بث صباحي على قنوات “عين” الفضائية لتمكين أولياء الأمور الذين يعملون في الفترة المسائية من متابعة التحصيل والدروس بترتيبها الموجود على منصة “مدرستي”.

وكانت وزارة التعليم قد قررت بداية العام الدراسي بالتعليم عن بُعد لمدة 7 أسابيع، وذلك لتقييم الأوضاع بعد انتهاء هذه الفترة.

“التعليم” تُوضح أسباب تخصيص الساعة الثالثة عصرًا لبداية اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية عبر منصة “مدرستي”

أخبار محلية
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