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أخبار المناطق > بالفيديو.. مواطنة من فئة “الصمّ” توجه رسالة مؤثرة للمجتمع بسبب رغبتها في التعلم
23/08/2020   10:32 م

بالفيديو.. مواطنة من فئة “الصمّ” توجه رسالة مؤثرة للمجتمع بسبب رغبتها في التعلم

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وجهت مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة فئة “الصمّ”، رسالة مؤثرة للمجتمع السعودي بشأن ما تواجهه من عقبات في التسجيل بالمؤتمرات والدورات التي يتم تنظيمها في المملكة.

وأعربت الفتاة هدى أبوأحمد عن حزنها بسبب الصعوبات التي تواجه رغبتها في التعلم بسبب عدم وجود مترجم لغة إشارة، وهو ما يصعب مهمتها في التواصل مع الآخرين.

ونشرت المواطنة مقطع فيديو تتحدث فيه عن معاناتها باستخدام لغة الإشارة، وهو ما اجتذب تفاعلًا كبيرًا بين المغردين، والذين أكدوا ضرورة توفر مترجم يجيد لغة الإشارة للتواصل مع الصم، مثل المستشفيات والصيدليات وغيرها من المواقع.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطنة من فئة “الصمّ” توجه رسالة مؤثرة للمجتمع بسبب رغبتها في التعلم

أخبار المناطق
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