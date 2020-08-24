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أخبار محلية > يُراقب المواقع عبر الأقمار الصناعية.. إمارة القصيم تحارب التعديات عبر نظام “عين الصقر”
24/08/2020   8:21 ص

يُراقب المواقع عبر الأقمار الصناعية.. إمارة القصيم تحارب التعديات عبر نظام “عين الصقر”

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أعلنت إمارة منطقة القصيم عن استخدام مشروع “عين الصقر” لمراقبة المواقع الحكومية والتعديات بواسطة الأقمار الصناعية وكاميرات درونز.

وأوضحت أن النظام عبارة عن نظام جغرافي متطور يهدف إلى كشف التعديات والتغييرات الجغرافية للمنطقة ومراقبتها للحصول على المعلومات ومقارنتها بالبيانات السابقة في قاعدة البيانات الرئيسية.

وأشارت إلى أنه يراقب مساحة 73 ألف كيلومتر على فترات زمنية وتشمل مدينة بريدة و12 محافظة و165 مركزا في مختلفة أنحاء المنطقة.

وبينت أن النظام يراقب الصور في أي موقع ويرسل الإشارات لمركز التحكم، وذلك للحد من التعديات المرصودة والتي تعد تجاوزا للنظام وتشكل ضرراً على الأودية والسيول.

 

وفق “أخبار 24”.

يُراقب المواقع عبر الأقمار الصناعية.. إمارة القصيم تحارب التعديات عبر نظام “عين الصقر”

أخبار محلية
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