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أخبار المناطق > بالفيديو.. سوق السمك المركزي بالقطيف يعاني سيطرة العمالة الأجنبية والتلاعب بالأسعار
24/08/2020   8:22 ص

بالفيديو.. سوق السمك المركزي بالقطيف يعاني سيطرة العمالة الأجنبية والتلاعب بالأسعار

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رصد تقرير تليفزيوني، بعض العوامل التي يعانيها سوق السمك المركزي بالقطيف، وفي مقدمتها سيطرة تكتلات من العمالة الأجنبية عليه.  

وبّين التقرير الذي عرضته قناة “الإخبارية”، أن السوق الذي تصل إيراداته يومياً إلى نحو 7 ملايين ريال يعاني منذ سنوات طويلة سيطرة العمالة الأجنبية الذين يشكلون 90% منه مقارنة بالسعوديين.  

ولفت إلى أن السوق يعاني أيضاً ضعف الرقابة وسوء التنظيم، وزيادة حجم الأسماك الفاسدة والتلاعب بالأسعار والغش الصريح.  

واشتكى أحد التجار السعوديين داخل السوق، من رفع الأسعار عليه من قبل تكتلات للعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن العمالة تهرب سريعاً عند حضور حملات التفتيش. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سوق السمك المركزي بالقطيف يعاني سيطرة العمالة الأجنبية والتلاعب بالأسعار

أخبار المناطق
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