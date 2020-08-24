شاهد.. كيف صار الوضع الصحي لخالد الزيلعي.. وهذا ما يتمناه في محنته

أظهر تقرير تلفزيوني الحالة الصحية للاعب نادي النصر السابق خالد الزيلعي الذي أصيب بمرض التصلب الجانبي الضموري، والذي أثر على حركته وكلامه.
وظهر الزيلعي عبر برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، وهو يعاني صعوبة شديدة في الكلام والحركة، حيث وجه الشكر لكل زملائه اللاعبين الذي تضامنوا معه وساندوه وبادروا بزيارته في محنته.
وقال خالد الزيلعي إن أكثر ما يحزنه في هذه المحنة التي يمر بها هو عدم قدرته على لعب كرة القدم، وطالب بمنح زوجته وظيفة تدر عليهم دخلاً، حيث لا يوجد مصدر دخل له في الوقت الحالي لتوقفه عن ممارسة كرة القدم.
وأكد أحد أصدقاء خالد أن اللاعب يحتاج بالفعل لدعم مادي ومعنوي ويحتاج كذلك لمنزل يسكن فيه، مبيناً أنه يعلم أن خالد لن يقول مثل هذا الكلام لهذا أراد لفت نظر الوسط الرياضي لظروفه. وفق “أخبار 24”.
وقام لاعبو النصر بزيارة لاعب فريقهم السابق في منزله، بعد أيام من قيامهم بالاتفاق مع إدارة ناديهم بتخصيص مكافأة فوزهم على التعاون لخالد الزيلعي.
صدى الملاعب يزور خالد الزيلعي اللاعب السعودي السابق المصاب بمرض نادر يؤثر على الحركة والكلام#صدى_الملاعب#MBC1@mbc1 pic.twitter.com/GnErb2hoHQ
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) August 23, 2020