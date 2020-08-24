نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “بنك التنمية” يرفع الحد الأعلى لراتب الراغبين في الحصول على القروض الاجتماعية
24/08/2020   8:26 ص

“بنك التنمية” يرفع الحد الأعلى لراتب الراغبين في الحصول على القروض الاجتماعية

+ = -
885

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن تعديل جديد في شروط الحصول على القروض الاجتماعية.  

ورفع البنك، الحد الأعلى لراتب المُقترض إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف ريال، مع تحديد الحد الأعلى لقيمة التمويل بـ 60 ألف ريال، على أن يتم وضع القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد.  

وأوضح البنك أن تمويل الزواج‫ المتاح من قبله هو برنامج التمويل المُخصص لمساعدة الزوج، وتمويل الأسرة‫ عبارة عن برنامج تمويل مُخصص لرب الأسرة أو عائلها، وتمويل الترميم هو برنامج مُخصص لإجراء التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة‫ . وفق “أخبار 24”.

“بنك التنمية” يرفع الحد الأعلى لراتب الراغبين في الحصول على القروض الاجتماعية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108309.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.