قامت فتاة سعودية بتصوير مقطع فيديو قصير يروج للسياحة التراثية في منطقة عسير، لقي تفاعلاً وتداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو الذي صورته الفتاة نجلاء الودعاني الأزياء التقليدية التي تشتهر بها المنطقة، وكذلك الأكلات الشعبية والحرف القديمة، بالإضافة إلى الأجواء الساحرة التي تجذب الزوار والسياح.
وأوضحت نجلاء الودعاني أنها قامت من خلال المقطع القصير بالتعبير عن مشاعرها وروحانيتها، وجاء ذلك من حبها للحرف والأزياء، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية على الفيديو.
وفق “أخبار 24”.