بداية ظهوره اليوم.. إليك أبرز المعلومات حول نجم سهيل

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم (الإثنين) يعد أول أيام سهيل، وتظهر فيه نجوم الطرفة لمدة 13 يومًا، والجبهة لمدة 14 يومًا والزبرة لمدة 13 يومًا، والصرفة لمدة 13 يومًا.
وأضاف، في عدة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، أن نجم سهيل يعد أكبر من الشمس لكنه أبعد منها، كما أنه أشهر النجوم عند العرب قديماً وحديثا، وثاني ألمع نجم في السماء ليلاً بعد الشعرى، ويعتبر ظهور نجم سهيل علامة على تصرم أيام الصيف تدريجياً، وبداية حساب العرب للطوالع وعددها 28 طالعا لكل طالع “13” يوماً عدا الجبهة “14” يوماً، في حين يقدر الفلكيون عمر نجم سهيل بحوالي 27 مليون سنة.
وأكد أنه لا علاقة بين ظهور سهيل للعيان وبدء اعتدال الجو، مضيفا أن ظهوره لا علاقة له بالتغيرات الجوية، وإنما يوافق دخوله أحياناً تغير مصدر الرياح ونوعيتها التي بدورها تؤثر في تغير الأجواء وبالتالي تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجيًّا ولا سيما في المساء على معظم أنحاء المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “أول نجوم سهيل وهو منزلة الطرفة، وأيامه 13 يـومًا، وهو المنزلة السابعة والأخيرة من فصل الصيف؛ ويعتدل الجو تدريجيا آخر الليل مع بقاء الأجواء حارة في النهار؛ وهو مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار، ويُزرع فيه الخضار، مثل نوء النثرة، وتستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري”.
ونوه بأن العرب كانوا يتغنون بنجم سهيل ويذكرونه في أشعارهم، كما كانوا يستبشرون بطلوعه، مستذكراً مقولات العامة حول هذه النجم ومنها “إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل ويتلمس التمر في الليل ولا تأمن السيل”، كناية عن تحسن الأجواء وكثرة التمر وأن فرصة هطول الأمطار تزداد فيه.