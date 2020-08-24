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24/08/2020   4:01 م

مصر: بدء التجارب السريرية على لقاح وطني مضاد لكورونا

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أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، بدء التجارب السريرية على لقاح مصري، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة لبرنامج “مساء dmc”، أمس الأحد، أن الوزارة ستعلن فتح باب التطوع، لاختيار المتطوعين وفق شروط السن وسلامة الحالة الصحية، وغيرها من الشروط، إضافة لإقرار المتطوع برغبته في المشاركة.

وأوضح عبد الغفار، أنه لا فائدة مادية ستعود على الباحث أو المريض جراء المشاركة في هذه التجارب، طبقًا للقانون المصري. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن اللقاح، كان بين أربعة لقاحات حضرها المركز القومي للبحوث، ويحتوي نفس المادة الجينية في الفيروس والتي تحفز الجسم لإنتاج الأجسام المضادة.

مصر: بدء التجارب السريرية على لقاح وطني مضاد لكورونا

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