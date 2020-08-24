مدارس أهلية تتجه لتحويل المعلمين للعقود المرنة بسبب التعليم عن بعد

اتجهت بعض المدارس الأهلية، لتحويل عقود معلميها إلى العقود المرنة، في ظل قرار بدء العام الدراسي عن بعد ولمدة 7 أسابيع، حيث إن العقود المرنة تدفع فيها الأجور بالساعة.
وأوضحت مصادر أن هذه الخطوة تأتي لتجاوز انخفاض إيرادات المدارس الأهلية وفقا لـ”مكة”، بعد تسرب 50% من الطلاب وتحولهم للمدارس الحكومية.
بدوره أكد عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية، الدكتور إبراهيم الصيخان، أن أغلب المدارس الأهلية خفضت رسومها بنسب متفاوتة بين 30-50 %.
وأشار الصيخان، إلى وقوف وزارة التعليم على جاهزية المدارس الأهلية لاستقبال الطلاب يومًا أو يومين في الأسبوع حسب إمكانات المدرسة، لافتًا إلى أن تسرب الطلاب من المدارس الأهلية للحكومية، سيساهم في تكدسهم في الأخيرة، وهو ما سيترتب عليه مشكلة عند عودة الطلاب للحضور.