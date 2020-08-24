أزاحت شركة كلاشينكوف بشكل رسمي الستار عن أحدث بندقياتها الرشاشة، والتي تعد نموذجا معدلا عن بنادق AK-12 التي بدأت روسيا بتصنيعها بكميات كبيرة عام 2018.
وأطلقت الشركة على سِلاحها الجديد اسم “АК-19″، وعرضته بشكل رسمي يوم أمس أمام زوار منتدى الجيش 2020 المقام حالياً في أرض مركز “باتريوت” الواقع بضواحي العاصمة الروسية، ويستمر حتى 29 أغسطس الحالي.
وأوضحت الشركة، وفقا لموقع روسيا اليوم، أن البندقية تستخدم نفس الذخائر التي يستخدمها حلف الناتو في أسْلحته، كما توجد به دعامة كتف تلسكوبية يمكن التحكم بطولها وفقا لـ 4 وضعيات، فضلا على إمكانية استخدامه لكسر الزجاج أو تقطيع الأسلاك المعدنية التي تستخدم في بعض أنواع السياج.
وفق “أخبار 24”.