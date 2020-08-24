15 يوماً لبدء تفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد.. وهذا أبرز مزاياه

أكد برنامج “مُلّاك” التابع لوزارة الإسكان، اليوم (الإثنين)، قرب تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها “نظام مُلّاك الجديد”.
وذكر البرنامج أن النظام سيطبق بدءًا من 21 محرم 1442هـ الموافق 9 سبتمبر المقبل، وذلك لتحسين البيئة العقارية، ورفع مستوى جودة الخدمات ضمن الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف من ملاك ومطورين.
وأوضح البرنامج مزايا النظام الجديد حيث ذكر أنه يوفر فرص عمل جديدة في السوق العقاري، بجانب دعم المنظومة العقارية عبر رفعه لمستوى الشفافية بين المُلاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، متوقعاً أن يسفر ذلك عن زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة. وفق “أخبار 24”.