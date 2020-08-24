استشاري: إنقاص الوزن 7% قد يقلل من الإصابة بالسكري 60%

حذر استشاري الغدد الصماء والسكري بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور عبدالرحمن التويجري من أن 50% ممن هم في مرحلة ما قبل السكري، قد يصابون بالسكري من النوع الثاني، لما تحمله هذه المرحلة من زيادة في معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأكد التويجري أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكري وما قبله، هم من تزيد كتلة الجسم على 25 كغ/ م٢، والمصابون بالسمنة، ومن لديهم قريب من الدرجة الأولى مصاب بالسكري، ومن هم أكبر من 45 سنة، والنساء اللاتي شخصن بسكر الحمل، واللاتي يعانين تكيس المبايض، إضافة إلى الذين لا يمارسون الرياضة.
وذكر استشاري الغدد الصماء والسكري عدة نصائح تسهم في الوقاية من الإصابة بالسكري، وتنظيم ضغط الدم والكوليسترول، أولها ممارسة الرياضة متوسطة الجهد، كالمشي بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا، على ألا تكون بمعدل أقل من 3 أيام في الأسبوع. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأنه على الفئات الأكثر عرضة للإصابة خفض ما لا يقل عن 500 سعرة حرارية من احتياج الجسم اليومي مع الحرص على أن تكون الوجبات متوازنة وصحية، ولفت إلى ضرورة إنقاص 7% من وزن الجسم لتقليل خطر الإصابة بالسكري بما يقارب الـ 60%.