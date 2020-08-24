“ساما” تعتمد طرح أول “تأمين” لتغطية أخطار طائرات “الدرونز”

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اعتمادها أول منتج تأميني لتغطية أخطار الطائرات بدون طيار “الدرونز” في سوق التأمين في المملكة.
وأشارت المؤسسة، إلى أن المنتج يغطي طائرات الدرونز المرخصة من الجهات الرسمية للاستخدام في عمليات المسح الجوي وأنظمة المعلومات الجغرافية للأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية المتصلة بها، أو المستخدمة في عمليات فحص أبراج الاتصالات وخطوط الطاقة والمنشآت الصناعية والطاقة المتجددة لأغراض الاختبارات والتحاليل التقنية، أو المستخدمة لأغراض التصوير الجوي في الأماكن المصرح بها لذلك.
وأضافت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار عملها على تطوير قطاع التأمين، حسب احتياجات السوق السعودي، ورؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.