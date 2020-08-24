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أخبار المناطق > أمير المدينة المنورة يطلق نظام رصد ومتابعة التعديات على الأراضي والبيئة
24/08/2020   5:47 م

أمير المدينة المنورة يطلق نظام رصد ومتابعة التعديات على الأراضي والبيئة

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أطلق أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، اليوم (الإثنين)، النظام الإلكتروني الخاص برصد ومتابعة ومراقبة التعديات على الأراضي والبيئة.

ويستهدف النظام الحد من حالات الاعتداء على الأراضي الحكومية، وذلك من خلال تسريع إجراءات البلاغات ورصد الحالات ومعالجة الآثار المترتبة عليها.

كما يتيح النظام الجديد مراقبة التعديات أولاً بأول ومنعها قبل إحداثها، وتقييم مدى فاعلية النظام بعد 6 أشهر من تشغيله للاستفادة الكاملة في معالجتها. وفق “أخبار 24”.

ويهدف إلى إنشاء بلاغ تعدٍّ إلكتروني وضبط إجراءات المعالجة وتحديد المسؤوليات، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة التعديات في إمارة المنطقة.

كما يدعم تحديث نظم المعلومات الجغرافية “خريطة التعديات” بشكل شهري، بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للحصول على المصورات الفضائية المطلوبة.

أمير المدينة المنورة يطلق نظام رصد ومتابعة التعديات على الأراضي والبيئة

أخبار المناطق
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