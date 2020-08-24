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أخبار محلية > “الجوازات”: عودة المواطنين والعمالة المرافقة لهم عبر المنافذ البرية مرحلة أولى وهناك مرحلة أخرى سيعلَن عنها
24/08/2020   5:48 م

“الجوازات”: عودة المواطنين والعمالة المرافقة لهم عبر المنافذ البرية مرحلة أولى وهناك مرحلة أخرى سيعلَن عنها

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أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، أن فتح المنافذ البرية لاستقبال المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم من غير السعوديين من الدول المجاورة مباشرة، يمثل المرحلة الأولى من جهود إعادة المواطنين إلى المملكة.

وأوضح، خلال حديثه مع “الإخبارية”، ردا على سبب اقتصار العودة على المنافذ البرية دون الجوية، أن هناك مرحلة مرحلة ثانية سيتم الإعلان عنها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن المنافذ البرية لاستقبال العائدين تشمل البطحاء والخفجي والرقعي وجسر الملك فهد. وفق “أخبار 24”.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت السماح بدخول المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم من غير السعوديين والعمالة المنزلية المرافقة لهم إلى البلاد، وذلك عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة للمملكة، شرط إحضار شهادة فحص (PCR – لغير السعوديين) بنتيجة سلبية من فايروس كورونا (كوفيد 19) ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة.

“الجوازات”: عودة المواطنين والعمالة المرافقة لهم عبر المنافذ البرية مرحلة أولى وهناك مرحلة أخرى سيعلَن عنها

أخبار محلية
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