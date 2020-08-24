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أخبار المناطق > ميناء ضبا يسجل يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تتجاوز 72 ألف طن
24/08/2020   5:49 م

ميناء ضبا يسجل يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تتجاوز 72 ألف طن

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سجل ميناء ضبا خلال شهر يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تجاوزت 72 ألف طن، ونقل ما يزيد عن 2300 سيارة, و5035 راكباً.

وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية، والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين، وتضافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير التسهيلات للوصول إلى أعلى مستوى.

ويواصل الميناء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد على سفن البضائع القادمة للميناء وتعقيم الشاحنات والبضائع والتعقيم المستمر لجميع مرافق الميناء، إضافة إلى الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل مركز المراقبة الصحية في الميناء وفق الخطة المتكاملة التي أعدتها الهيئة العامة للموانئ وتقديم جميع المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة ، تماشياً مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشار الفيروس, بالتعاون مع وزارة الصحة.

ميناء ضبا يسجل يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تتجاوز 72 ألف طن

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