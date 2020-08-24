إنفاذاً لأمر خادم الحرمين .. الأمير فيصل بن فرحان يسلم وشاح الملك عبدالعزيز لوزير خارجية البحرين

سلّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الإثنين)، وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية لوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني.
جاء ذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنح الزياني الوشاح تقديراً للجهود التي بذلها إبان توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهته أعرب الدكتور الزياني عن بالغ الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، لافتاً إلى أن هذا شرف واعتزاز وفخر له، كما قدّم شكره لقيادة المملكة لما لقيه من رعاية ودعم خلال فترة عمله. حسب “أخبار 24”.