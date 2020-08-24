منصور بن مشعل يكشف حقيقة ابتعاده نهائياً عن الأهلي

كشف الأمير منصور بن مشعل، أنه لم يبتعد بشكل نهائي عن النادي الأهلي، وذلك بعد استقالته من الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم، موضحًا أنهمستمر مع النادي.
وقال “بن مشعل” في تصريحات عبر برنامج “المنتصف”: “أنا مستمر مع النادي الأهلي بعيداً عن المنصب والابتعاد المؤقت بسبب الوضع الصحي.. لن نترك الأهلي في منتصف الطريق، ابتعادي هو عن منصب المشرف فقط، وأنا مستمر كداعم للنادي”.
وكان بن مشعل، قد أعلن في وقت سابق، استقالته من منصبه، الذي تولاه في بداية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، كمشرف على فريق الكرة بالنادي الأهلي، بسبب ظروفه الصحية. وفق “أخبار 24”.