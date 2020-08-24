“الصرامي” يُطالب بإعادة ديربي الرياض لهذا السبب

طالب المتحدث الرسمي لنادي النصر سعود الصرامي، اليوم الإثنين، بإعادة مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، والتي انتهت بفوز الأخير.
وكتب الصرامي عبر حسابه الشخصي على تويتر: “#إعادة_الديربي.. بعد اتفاق خبراء التحكيم الذين ظهروا في القنوات الفضائية ومواقع السوشيال ميديا ومن جنسيات عربية مختلفة محلياً خليجياً وعربياً، بأن قرارات حكم مباراة الديربي الخاطئة أثرت تأثيراً مباشراً على النتيجة النهائية، التي تصل للأخطاء الفنية التي تستوجب إعادة المباراة”. وفق “أخبار 24”.
وكان فريق الهلال قد حقق فوزا عريضا على منافسه النصر، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.