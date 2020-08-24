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أخبار محلية > تجاهلها ولا تتعامل معها.. “البنوك السعودية” تحذر من عمليات احتيال باستخدام تقنيات “الهندسة الاجتماعية”
24/08/2020   10:21 م

تجاهلها ولا تتعامل معها.. “البنوك السعودية” تحذر من عمليات احتيال باستخدام تقنيات “الهندسة الاجتماعية”

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حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من استخدام محتالين لتقنيات اجتماعية لإقناع ضحاياهم للإدلاء بمعلومات شخصية ومالية تمكّنهم من تنفيذ عمليات الاحتيال.

وشددت اللجنة على ضرورة التأكد من قانونية أي عروض استثمارية تصل للعميل عبر اتصال أو رسالة أو إعلان على شبكات الإنترنت، داعية إلى تجاهلها وعدم التعامل معها.

وأوضحت أن هناك بعض المحتالين يستخدمون أساليب وتقنيات تتعلق بما يُعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، وذلك لتنفيذ عمليات الاحتيال الممنهج، عن طريق الحصول على بيانات ومعلومات شخصية ومالية مهمة عن العميل.

وفق “أخبار 24”.

تجاهلها ولا تتعامل معها.. “البنوك السعودية” تحذر من عمليات احتيال باستخدام تقنيات “الهندسة الاجتماعية”

أخبار محلية
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