تجاهلها ولا تتعامل معها.. “البنوك السعودية” تحذر من عمليات احتيال باستخدام تقنيات “الهندسة الاجتماعية”

حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من استخدام محتالين لتقنيات اجتماعية لإقناع ضحاياهم للإدلاء بمعلومات شخصية ومالية تمكّنهم من تنفيذ عمليات الاحتيال.
وشددت اللجنة على ضرورة التأكد من قانونية أي عروض استثمارية تصل للعميل عبر اتصال أو رسالة أو إعلان على شبكات الإنترنت، داعية إلى تجاهلها وعدم التعامل معها.
وأوضحت أن هناك بعض المحتالين يستخدمون أساليب وتقنيات تتعلق بما يُعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، وذلك لتنفيذ عمليات الاحتيال الممنهج، عن طريق الحصول على بيانات ومعلومات شخصية ومالية مهمة عن العميل.
المحتالون يستخدمون الهندسة الاجتماعية أو ما يُعرف بـ Social engineering.
وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والتقنيات التي يستخدمها المحتالون في إقناع ضحاياهم للإدلاء بمعلومات شخصية ومالية تمكنهم من تنفيذ عملياتهم الاحتيالية
#استثمر_بوعي#البنوك_السعودية pic.twitter.com/dhnDjSYCZX
— البنوك السعودية (@SaudiBanks) August 24, 2020
وفق “أخبار 24”.