نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التجارة”: النظام الجديد تضمّن مصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر بعد صدور أحكام قضائية
24/08/2020   10:22 م

“التجارة”: النظام الجديد تضمّن مصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر بعد صدور أحكام قضائية

+ = -
651

أوضحت وزارة التجارة أن نظام مكافحة التستر الجديد تضمن مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر، بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.

وأشارت إلى أن النظام أكد أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادَر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.

كما نص نظام مكافحة التستر الجديد على أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا. وفق “أخبار 24”.

ويصدر الأمر ويُطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، واشتمل على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

“التجارة”: النظام الجديد تضمّن مصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر بعد صدور أحكام قضائية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108391.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.