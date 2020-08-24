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أخبار المناطق > من داخل مقر جيش المملكة السيبراني.. التصدي لـ 250 ألف هجمة خلال اليوم فقط
24/08/2020   10:23 م

من داخل مقر جيش المملكة السيبراني.. التصدي لـ 250 ألف هجمة خلال اليوم فقط

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تمكن المركز الوطني لتقنيات الأمن المعلوماتي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم الإثنين، من التصدي لأكثر من ربع مليون هجمة سيبرانية على مدار اليوم.

وأوضح مدير المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور باسل العمير، خلال حديث لقناة العربية، أن المركز مسؤول عن عمليات الابتكار والبحث والتطوير لأمن المعلومات، مستعرضًا قدرات المركز في رصد مثل هذه الهجمات.

وأشار إلى أن المملكة حققت المركز الـ15 على مستوى العالم على مدار اليوم في أعداد الهجمات التي تم رصدها، وذلك بعد التصدي لأكثر من 250 ألف هجمة على مدار اليوم. وفق “أخبار 24”.

وأبان عمير أنه تم إنشاء أول مركز لاختبار أجهزة الكمبيوتر، وحصل بالفعل على عينات عشوائية لعملية الاختبار، مؤكدًا أنه تم رصد عدد من الأجهزة غير الآمنة للاستخدام.

من داخل مقر جيش المملكة السيبراني.. التصدي لـ 250 ألف هجمة خلال اليوم فقط

أخبار المناطق
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