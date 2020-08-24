من داخل مقر جيش المملكة السيبراني.. التصدي لـ 250 ألف هجمة خلال اليوم فقط

تمكن المركز الوطني لتقنيات الأمن المعلوماتي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم الإثنين، من التصدي لأكثر من ربع مليون هجمة سيبرانية على مدار اليوم.
وأوضح مدير المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور باسل العمير، خلال حديث لقناة العربية، أن المركز مسؤول عن عمليات الابتكار والبحث والتطوير لأمن المعلومات، مستعرضًا قدرات المركز في رصد مثل هذه الهجمات.
وأشار إلى أن المملكة حققت المركز الـ15 على مستوى العالم على مدار اليوم في أعداد الهجمات التي تم رصدها، وذلك بعد التصدي لأكثر من 250 ألف هجمة على مدار اليوم. وفق “أخبار 24”.
وأبان عمير أنه تم إنشاء أول مركز لاختبار أجهزة الكمبيوتر، وحصل بالفعل على عينات عشوائية لعملية الاختبار، مؤكدًا أنه تم رصد عدد من الأجهزة غير الآمنة للاستخدام.
#نشرة_الرابعة | #السعودية تتصدر عربيا وتتقدم عالميا.. #الرياض تتصدى لـ 160 ألف هجمة خبيثة يوميا
@H_alsufayan pic.twitter.com/RqvFHw1Bbn
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 24, 2020