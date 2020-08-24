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أخبار محلية > تعرّف على أول دولة ستحصل على اللقاح الروسي ضد كورونا
24/08/2020   10:24 م

تعرّف على أول دولة ستحصل على اللقاح الروسي ضد كورونا

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أعلنت السلطات البيلاروسية، اليوم (الإثنين)، أنها اتفقت مع روسيا على أن تكون أول دولة أجنبية تحصل على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث قضايا مكافحة الجائحة.

واتفق الجانبان على أن يشارك المواطنون البيلاروس بشكل طوعي في المرحلة الثالثة لاختبارات اللقاح المضاد للفيروس، والذي تم تصميمه في روسيا. وفق “أخبار 24”.

وتُعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد أُطلق عليه اسم “سبوتنيك V”، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط سبتمبر.

تعرّف على أول دولة ستحصل على اللقاح الروسي ضد كورونا

أخبار محلية
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