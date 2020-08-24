أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط عدد كبير من الشاحنات المخالفة للنظام، وذلك تفاعلاً مع مقطع فيديو وثقه مواطن لتجاوز شاحنات المسارات المحددة لها بجازان.
ونشرت الإدارة صورا تظهر الشاحنات التي جرى إيقافها، مؤكدةً أنه سيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور.
وكان مواطن نشر مقطع فيديو أظهر عددا من الشاحنات تتجاوز المسارات المخصصة لها على طريق هروب صبيا بمنطقة جازان.
#شاهد | مواطن يوثق تجاوز عدد من الشاحنات لمسارتها المحددة على طريق هروب – صبيا بمنطقة #جازان@eMoroor #جازان_الان pic.twitter.com/17ia3eTWHn
— جازان الان (@jazannow) August 24, 2020
وفق “أخبار 24”.