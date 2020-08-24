أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط عدد كبير من الشاحنات المخالفة للنظام، وذلك تفاعلاً مع مقطع فيديو وثقه مواطن لتجاوز شاحنات المسارات المحددة لها بجازان.

ونشرت الإدارة صورا تظهر الشاحنات التي جرى إيقافها، مؤكدةً أنه سيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور.

وكان مواطن نشر مقطع فيديو أظهر عددا من الشاحنات تتجاوز المسارات المخصصة لها على طريق هروب صبيا بمنطقة جازان.

المرور

المرور

المرور

المرور

وفق “أخبار 24”.