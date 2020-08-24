رئيس هيئة حقوق الإنسان يتفاعل مع الرسالة التي وجهتها فتاة من فئة “الصم” ويعد بمعالجة الأمر

تفاعل رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، مع رسالة مؤثرة وجهتها مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة فئة “الصمّ”، للمجتمع السعودي بشأن ما تواجهه من عقبات في التسجيل بالمؤتمرات والدورات التي يتم تنظيمها في المملكة لعدم وجود مترجم للغة الإشارة.
وقال العواد إن عدم توفير المعينات السمعية والبصرية ومترجمي لغة الإشارة في الندوات والدورات ومختلف الفعاليات، يحرم بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة فيها والاستفادة منها بالتساوي مع الآخرين، وسنعمل في الهيئة على معالجة ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.
وكانت الفتاة هدى أبو أحمد نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن معاناتها باستخدام لغة الإشارة، وهو ما اجتذب تفاعلًا كبيرًا بين المغردين، والذين أكدوا ضرورة توفر مترجم يجيد لغة الإشارة للتواصل مع الصم.