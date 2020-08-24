نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. شاب يحتفل بحصوله على سند متصل إلى النبي ﷺ في القرآن الكريم
24/08/2020   10:26 م

بالفيديو.. شاب يحتفل بحصوله على سند متصل إلى النبي ﷺ في القرآن الكريم

+ = -
2146

احتفل الشاب السعودي إبراهيم بن محمد بحصوله على السند المتصل إلى النبي ﷺ في القرآن الكريم، وذلك بعد إتقانه حفظ القرآن كاملًا تجويداً ورسماً وضبطاً برواية حفص عن عاصم.

وأعرب إبراهيم عن سعادته بهذا الإنجاز، بعد أن حصل على الشهادة التي تثبت إجادته لطريقة حفظ القرآن بالتجويد والضبط التي نقلها عن النبي ﷺ 29 شخصًا حتى وصلت له.

وأضاف أن فكرة الحصول على سند متصل إلى النبي ﷺ بدأت معه منذ 6 سنوات، وبعد رمضان الماضي بدأ القراءة على شيخه إلى أن أتقن الحفظ وحصل على الشهادة، مشيرا إلى أن هذا العمل هو أعظم إنجاز له في حياته.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شاب يحتفل بحصوله على سند متصل إلى النبي ﷺ في القرآن الكريم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108405.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.