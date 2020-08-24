بعد رصد تلاعب في الأسعار.. فرق التجارة تنفذ حملة مشتركة على أسواق الكمبيوترات بالرياض

نفذت وزارة التجارة بالتعاون مع شرطة الرياض وهيئة الزكاة والدخل، اليوم (الإثنين)، جولات رقابية على أسواق الكمبيوترات للتأكد من التزامهم بالنظام.
ونشرت الوزارة فيديو للحملة الأمنية المشتركة على عدد من محلات الكمبيوترات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص لصيانة الأجهزة، وبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى شواحن كمبيوترات وأحبار طابعات مقلدة.
وأكدت الوزارة أنها أجرت العقوبات على المحلات المخالفة واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.
وكانت قناة “الإخبارية” قد سلطت الضوء خلال تقرير لها، على بعض حالات التلاعب في أسعار الكمبيوترات بعد إعلان وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد عن بُعد لفترة 7 أسابيع، مستغلين حالة الطلب المتزايد من الطلاب بالتزامن مع القرار.
قامت الفرق الرقابية بـ @MCgovSA بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض و@gazt_ksa
بجولات رقابية على محال الكمبيوتر للتأكد من التزامهم بالنظام.
وإيقاع العقوبات على المحلات المخالفة واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/04YwgvBRmm
— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 24, 2020