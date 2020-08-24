الدكتور الدخيني يحث على العمل الخيرى والإنساني فى المستشفيات

أجرى الحوار الدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان
الطبيب السعودي يمتاز بالأصالة في دينه وخلقه وسلوكه، ويتصف بالإخلاص لله تعالى، والابتسامة وحب الخير للآخرين ، فهو يتعامل مع الناس باحترام وتهذيب، و إحساسه بالمسؤولية يجعله قادرا على الإبداع والإبتكار والتميز ، والتضحية والصبر، والسهر في سبيل راحة المواطن والمقيم، ويعمل ذلك من أجل دينه بإخاء وتعاون وود، ودائمًا يقظ لرسالته، فهي سر تميزه وإبداعاته الموفقة، ويؤدي واجبه بتعاون إخوانه الأطباء والمواطنين.
فكل واحد منهم يعكس صورة واضحة مشرفة عن دينه ووطنه الغالي، في ظل الدعم المستمر من حكومتنا الرشيدة – رعاها الله تعالى – التي تحرص على مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، و التي تبذل كل السبل بمايضمن المزيد من العطاء والتميز على كافة الأصعدة.
فكان لنا هذا الحوار الصحفى مع سعادة الدكتور ابراهيم سعد الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد
فى محافظة الدلم ، ونتطلع إلى الإجابة على الأسئلة التالية:
١- ماهي خطة إدارتكم لدعم المشاريع التى تخص التجار من أهالي المحافظة حتى تكون مبنية على أساس سليم ودراسة لتتغلب على معوقات النجاح والكسب من المشاريع التى تخص القطاع الصحي ؟
هناك مجموعة من الخيارات المتاحة لدعم مشاريع التجار من أهالي المحافظة كإقامة ميني ماركت أو مواقع تقديم القهوة أو موقع مخصص لأي بنك للصرف الآلي،أو قاعة لتقديم محاضرات علمية عن طريق مؤسسات علمية و غيرها من المشاريع التي تخص المهتمين من التجار،سواء في المستشفى أو في أي مركز صحي تابع للمحافظة و بالطبع كل ذلك يتم بالتنسيق و موافقة إدارة المشاركة المجتمعية في صحة الرياض و التي ترعى مثل هذه المشاريع و تسهل إقامتها وفق الأنظمة المعمول بها.
٢_ لا يخفى على سعادتكم أهمية العمل الخيرى ورغبة المواطن والمقيم للعمل التطوعي والتعاون مع القطاع الحكومي أدى إلى تميز الكثير من الخدمات المقدمة لسكان المحافظة ؟
-لذا نأمل من سعادتكم دعم العمل التطوعي لتكون هناك بيئة علمية وتعليمية تخدم المتطوعين والراغبين فى العمل مجاناً لخدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم وخصوصا لديكم الآن أكثر من دكتور يعمل متطوعا لخدمة أهالي المحافظة؟
-العمل التطوعي من أعظم اللبنات في أي صرح طبي،بحمد الله لدينا ثلاثة أطباء استشاريين متطوعين للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفى،لدينا شباب متطوعون بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية، لتنظيم الدخول إلى عيادة تطمن في مركز الدلم،و من أهم ثمار العمل التطوعي كذلك هو تبرع الشيخ سعد الغنيم بإنشاء مركز الإسعاف و الطوارئ بالمستشفى ليكون نقطة انطلاق و تحول نحو تقديم الخدمة الإسعافية بشكل أسهل و أفضل.
٣_ لماذا لايكون هناك تكريم المتميزين فى العمل الصحي والخيري ليخلق تنافساً شريفاً وتعم الفائدة للجميع؟
-هناك تكريم بين فترة و أخرى يخص أقسام المستشفى منفردة و تكريم سنوي يخص جميع منسوبي المستشفى و بالفعل تم إقامته لسنتين خلت،و هناك تكريم على مستوى المحافظة يخصّ الداعمين و كبار المتبرعين على كافة الأصعدة الصحية و غير الصحية.
٤_ المساهمة الفعالة فى تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠تعتبر مطلب أساسي ومهم من جميع الجهات المختصة والخيرية والتعاونية، ماذا أعدت إدارتكم من برامج ولقاءات لدعمها حتى تتظافر وتتكاتف الجهود فى تحقيق الرؤية؟
-لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ الواعدة لابد من تظافر جهود عدة بين كافة القطاعات الحكومية و الأهلية ، هناك مشاريع تطويرية نسعى مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى المتبرعين لإقامتها كمشروع العيادات الخارجية،تحسين المبنى الحالي،إعادة تنظيم المواقف الخارجية للمستشفى،مشروع مبنى العلاج الطبيعي،زيادة عدد أسرة مبنى الكلى،إنشاء مبنى مركز صحي نعجان،التوسع في تقديم الخدمات العلاجية التي تخص شركات التأمين و زيادة نسب الموارد الذاتية للمستشفى،يتم كل ذلك بالتنسيق مع اللجنة الصحية في المجلس المحلي للمحافظة و بالتواصل مع الداعمين عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية و عن طريق لجنة واعي للمقاربة بشكل أفضل و لمزيد من الإيضاح حول الحاجة لتلك المشاريع و التحسينات.
٥_ إدارتكم لها تطلعات وآمال وطموحات للوصول للتميز والابداع فى جميع أمورها، بماذا يوجه سعادتكم جميع منسوبي ومنسوبات المستشفى لتحقيق ذلك؟
-أنصح جميع منسوبي المستشفى أن يجعلوا هدفهم الأسمى و الأولى و الأعلى أثناء عملهم هو رضى الله سبحانه رغبة و رجاء ما عنده،و أن يستشعروا قيمة خدمة المريض و حاجته و ألمه،و أن يعلموا أنهم يخدمون أوطانهم و جيرانهم و أهليهم في تلك المنشآت الصحية و أن يضعوا أنفسهم موضع المريض ليتفهموا حاجته و أسباب غضبه و خوفه،حينها سيدركوا المعنى الحقيقي لتقديم الخدمة الصحية و احتساب ثواب الله فيها.
٦_ اتحاد وتعاون الجمعيات الصحية فيما بينها يؤدي إلى تعاضد وتكاتف وتوحيد الجهود، لماذا لاتقوم إدارتكم والقطاع الخاص بعمل مذكرات تفاهم معها ؟
-الحقيقة أنه تم عمل مذكرات تفاهم مع بعض الجهات:
تم عمل اتفاقية مع نادي الحي و اتفاقية مع رابطة الدلم الخضراء و اتفاقية مبدئية مع كلية الطب جامعة الأمير سطام لدعم و تدريب الطلاب و إقامة المؤتمرات العلمية و كان هناك مبادرات رائعة من بعض رجال الأعمال خلال جائحة كورونا لاستضافة المصابين بكورونا في المحاجر الصحية مثل المبنى الذي قدمه رجل الأعمال محمد بن صالح العسكر و كذلك قام رئيس نادي الشرق سعادة الأستاذ داوود الداوود بتقديم مرافق النادي أثناء الجائحة لاستخدامها كمحجر صحي كذلك.
٧_ ماذا تعني الشراكة المجتمعية ودورها فى تنمية ومواكبة تطوير المجتمع السعودي من وجهة نظر إدارتكم؟
-الشراكة المجتمعية هي المولد الاحتياطي القانوني لدفق الطاقة للقيام بالخدمات العامة تجاه مستحقيها،كثير من المتبرعين ممن أنعم الله عليهم تخفى عليهم المواطن المثلى لتبرعاتهم مع اجتهادهم في ذلك،فدفع تلك التبرعات نحو الاتجاه الصحيح و استثمار ذلك بالشكل الذي يعود بأقصى فائدة هو لبّ المشاركة المجتمعية و الغاية الفضلى من ذلك.
٨_ هناك اختلاف كبير بين المستشفيات فى كيفية تطبيق حقوق ذوي الإعاقة، ماذا تفعل المستشفيات تجاة دعم وعلاج ومؤازرة ذوي الإعاقة؟
-ذوو الإعاقة يحظون بعناية كبيرة لدى الزملاء لدينا بدءًا من تخصيص مواقف سيارات خاصة بهم و قريبة،و تسهيل دخولهم العيادات الخارجية و قسم المختبر عند التحليل و قسم الإسعاف و الطوارئ ببطاقة أولوية و تسريع خدمتهم في قسم التقارير الطبية دون عناء الانتظار لهم،لقد أصبح لدى الزملاء لدينا وعي كبير في تفهم حاجات تلك الفئة و الحرص عليهم.