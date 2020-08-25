نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > دراسة تكشف مدة بقاء فيروس “كورونا” على اللحوم والأسماك المجمدة
25/08/2020   8:28 ص

دراسة تكشف مدة بقاء فيروس “كورونا” على اللحوم والأسماك المجمدة

+ = -
1418

توصلت دراسة أجراها عدد من الباحثين إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يبقى على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة 21 يوماً.  

وقال الباحثون وفقاً لـ “ميرور” البريطانية، إن فريق البحث قاموا بتقطيع شرائح من سمك السلمون والدجاج ولحم الخنزير من محلات السوبر ماركت في سنغافورة، وأضافوا إليها عينات من الفيروس.  

وخزّن الباحثون العينات في درجات حرارة متجمدة بين 4 درجات مئوية و20 درجة تحت الصفر، وبعد 21 يوماً وجدوا الفيروس ما زال موجوداً في عينات الأسماك واللحوم.

وأشار علماء إلى أن هذه الدراسة قد تفسّر سبب ظهور حالات جديدة للمرض في البلدان التي لم تسجل فيها أي حالات خلال فترات طويلة.

دراسة تكشف مدة بقاء فيروس “كورونا” على اللحوم والأسماك المجمدة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108457.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.