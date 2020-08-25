دراسة تكشف مدة بقاء فيروس “كورونا” على اللحوم والأسماك المجمدة

توصلت دراسة أجراها عدد من الباحثين إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يبقى على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة 21 يوماً.
وقال الباحثون وفقاً لـ “ميرور” البريطانية، إن فريق البحث قاموا بتقطيع شرائح من سمك السلمون والدجاج ولحم الخنزير من محلات السوبر ماركت في سنغافورة، وأضافوا إليها عينات من الفيروس.
وخزّن الباحثون العينات في درجات حرارة متجمدة بين 4 درجات مئوية و20 درجة تحت الصفر، وبعد 21 يوماً وجدوا الفيروس ما زال موجوداً في عينات الأسماك واللحوم.
وأشار علماء إلى أن هذه الدراسة قد تفسّر سبب ظهور حالات جديدة للمرض في البلدان التي لم تسجل فيها أي حالات خلال فترات طويلة.