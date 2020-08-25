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أخبار محلية > مصادر: العاملون عن بُعد ومشتركو “ساند” لن يستفيدوا من خدمات برنامج “العمل المرن”
25/08/2020   1:11 م

مصادر: العاملون عن بُعد ومشتركو “ساند” لن يستفيدوا من خدمات برنامج “العمل المرن”

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كشفت مصادر أن العاملين عن بُعد والمستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، لا يمكنهم الاستفادة من خدمات برنامج “العمل المرن”.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”عكاظ”، أنه لن يستفيد من خدمات برنامج “العمل المرن” كل مَن استحق التقاعد أو التقاعد المبكر.

وأبانت أن المنشآت التي ترغب في توظيف سعوديين تحت بند “العمل المرن” ملزمة بتخصيص وظيفتين في البرنامج كحد أدنى.

وأوضحت أنه لا يوجد تقديم للوظائف عبر الموقع في الفترة الحالية، وإنما يقتصر البرنامج على قيام الشركات بإرسال العروض الوظيفية وتمكين الأفراد من التواصل مع المنشآت.

ولفتت إلى أنه عند التفاهم بين الشركة والموظف يتم إرسال العقد المبرم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج للموافقة عليه، فيما يتيح البرنامج للأفراد بناء ملف شخصي يضم الخبرات والمعلومات الشخصية.

يذكر أن برنامج العمل المرن يسمح للموظفين بالعمل في الساعات التي تناسبهم، والتعاقد بمرونة مع شركات القطاع الخاص، فيما يمكّن الشركات من توظيف الشباب حسب ساعات الاحتياج الفعلي للشركة، وفق أجر محدد.

مصادر: العاملون عن بُعد ومشتركو “ساند” لن يستفيدوا من خدمات برنامج “العمل المرن”

أخبار محلية
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