تُنظم لأول مرة.. انطلاق بطولة المملكة للسهام للسيدات غدًا بمشاركة 25 رامية

أصدر الاتحاد السعودي للسهام البرنامج الزمني لبطولة المملكة الأولى للسيدات، والتي تنطلق رسمياً غدًا (الأربعاء) بمشاركة أكثر من 25 رامية.
وسيفتح ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أبوابه اليوم للتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات الـ30 مترا و18 مترًا، بجانب التدريب الرسمي وفحص معدات الراميات المشاركات في فئة 60 مترًا قبل بداية المنافسات الأربعاء.
وأنهى الاتحاد السعودي للسهام عملية التأكد من تطبيق جميع البروتوكولات الخاصة بوزارتي الصحة والرياضة، وتطبيقها على الميدان، استعداداً لاستقبال المشاركات في البطولة. وفق “أخبار 24”.