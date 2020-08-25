تسهيلًا على المواطنين.. "سكني" يضيف خدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين

أضاف تطبيق برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، خدمة جديدة تتيح إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين، واستكمال الإجراءات إلكترونيًا، وذلك للتسهيل على المواطنين للحصول على المسكن الأول بإجراءات ميسرة.
وأوضح “سكني” في بيان له، اليوم (الثلاثاء)، أن الخدمة تتيح التنازل عن أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط، سواء كان المُتنازل له مُستحق للدعم أو غير مستحق.
ونوّه البيان إلى أنه لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء، كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، ولفت إلى ضرورة أن تكون جميع المعلومات المسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة.
ويستهدف “سكني” خلال العام الجاري، خدمة أكثر من 300 ألف أسرة، بضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.
وفق “أخبار 24”.