معهد الحرم المكي يعلن لطلابه المنصة الإلكترونية المعتمدة للتعليم عن بُعد

اعتمد معهد الحرم المكي الشريف، البرنامج التعليمي الإلكتروني “كلاسيرا”، ليكون المنصة المعتمدة للتعليم عن بُعد، حيث سيتم من خلالها تقديم الدروس، ومتابعة الطلاب حسب الجدول الدراسي.
واستعداداً للعام الدراسي الجديد، قام المعهد بإجراء اختبارات القبول التحريري للطلاب المستجدين عن بُعد، كما تم إعلان النتائج وفرز الطلاب المرشحين للمقابلات.
وأكدت إدارة المعهد بأنه تم تشكيل لجنة لإجراء المقابلات للطلاب، حيث ستجري المقابلات الشخصية للطلاب عن بُعد، كما تمت تهيئة موقع في المسجد الحرام لتسجيل الدروس العلمية بجودة عالية عن طريق الفريق الإعلامي بمعهد الحرم. وفق “أخبار 24”.
وقد عقد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعاً مع مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف صالح السلمي، ووكيل معهد الحرم المكي الشريف للشؤون التعليمية محمد الحكمي للاطلاع على رؤية المعهد حول التعليم عن بعد، وآلية سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات في أقسام المعهد، وكيفية متابعة الطلاب من قبل مراقبي الفصول.