أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات.
وأشار الفيصل إلى تشكيل لجان في كافة محافظات المنطقة، تتولى تحديد وإزالة المواقع، مؤكدًا ضرورة إطلاعه بالنتائج الميدانية.
وتتكون اللجان المشكلة في محافظات المنطقة كافة من: الأمانات، والشرطة، والدفاع المدني، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، والغرف التجارية، ولجان التعديات. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة تولي البلديات والجهات ذات العلاقة متابعة المواقع بعد الإزالة، لضمان عدم عودة الأنشطة غير المرخصة في مواقعها السابقة أو في أي مواقع أخرى.